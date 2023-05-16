Масштабный ремонт теплосетей оставит жителей Владивостока без горячей воды до осени

Об отключениях воды рассказали в пресс-службе мэрии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году во Владивостоке специалисты планируют заменить 24 километра трубопроводов в рамках масштабного ремонта сетей отопления и горячего водоснабжения. В план работ вошли участки, где чаще все происходили аварийные ситуации. В пресс-службе администрации города рассказала, что жителям стоит готовиться к отключениям воды, некоторые из которых продлятся до осени. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

До 15 июня без коммунальной услуги останутся жильцы домов на Почтовом переулке, 7, 7а, 9, Светланской, 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65А, 68, 69, 71, 72, 73, 73А, 78, 80а, 86, 87, 87В, 88, 103, 105, 105А, 106, 109, 109А, 109З, 115, 117, 119б, 123, 123А, 125, 127, 127А, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 163, 165А, 165У, 167А, 169/171, 173, Уборевича, 6А, Петра Великого, 3, 3Б, Лазо, 4, 6, Корабельной Набережной, 10, Пушкинской, 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21А, 23, 33, 34, 35, 35А, 39, 40, 41А, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 58, 85, 89, Володарского, 1, 3А, 8, 8А, Дальзаводская, 17, 21, 27, 31, Славянской, 17, Тунгусской, 10, 10А, 12, Маньчжурской, 15, Абрекской, 8, Карла Либкнехта, 10А, Махалина, 3А, 11А, Муравьева – Амурского, 5, 7/9, 15/17, Академическом переулке, 2, Металлистов, 3, 5, Шкипера Гека, 15, 15У, 16, 24, 26;

До 1 августа горячая вода будет отсутствовать в домах на Океанском проспекте, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2, 87/1, 87/2, 89а, 97, 99, 99А, 101, 101а,107, 109, 103, 105, Хабаровской, 26, 28, 30, 30а, 32, 32А, 34, 27а, 27б, 29А, 31, 31А, Садовой, 44, Кутузова, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 10, Русской, 39, 48, 50, 52,54, 54А, 56, 58,58А, 60, 60А, 62, 64, 66, Бородинской, 9, 9А, 11, 13, 15, 15Б, 17, 19;

До 2 августа без ГВС снабжения останутся жильцы домов на Добровольского, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7А, 5А, 20, 25, 39, 41, 43, 45, 47, Волкова, 3, 3А, 9,11,11 А (д/сад №173), Пацаева, 1, 2, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11;

До 25 августа – Ватутина, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Нейбута, 11, 13, 15, 17,19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 30, 32, 34,38, 45, 45А, 47, 51,53, 57, 61,63, 65, 65А, 67.

До 27 августа – Татарская, 5, 6;

До 31 августа – Надибаидзе, 26, 28, 30, 32,34, Гульбиновича, 13, 17, 19, 19а, 19б, 21,25, 27, 29, 29/1, 29/2, Калинина, 279А, Фадеева, 2, 4, 4А, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 8А, 8Б, 8, 10, 10А, 10Б, 12, 12А, 12Б, 12В, 14, 14А, 14Б, 14В, 14Г, 16, 16А, 16В, 18В, Борисенко, 17, 17А, 19,19А, 21,23, 25, 27;

До 22 сентября – Переулок Почтовый, 7, 7а, 9, Светланская, 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65а, 68, 69, 71, 72, 73, 73А, 87, 87В, 103, 105, 105А, Уборевича, 6А, Петра Великого, 3, 3/6, Лазо, 4, 6, Корабельная Набережная, 10, Пушкинская, 6, 8, 8Б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 35, 35А, 39, 41А, 45, 55, Володарского, 1, 3а, 8, 8а;

До 30 сентября – Бурачка, 11, 13, 15, 17, 4, 6, 8, 10, Олега Кошевого, 25, 26, 26А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, Валентины Терешковой, 18, 20, 22, 24, 26, Окатовая, 46, 48, Пихтовая, 21, 21А, Спортивная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

С 20 июня по 1 октября воду отключат на Тунгусской, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 65, 69, Светланской, 191, 193, 195, 195А, 197, 197А, 205, 205А, 209, 207, Горной, 25, 31, 31А, 33, 33А, Матросской, 5Я, 21, 7Я, 33а, Ивановской, 15, 17, 19, 6А, 6/4, Тюменская, 22, 26, 28, Луговая, 35, 37, 39, 41, 43, 45/1, 45/2, 47, 49, 51А, 45, 21, Зейской, 4, 10, 12/1, 12/2, Шилкинской, 30, 34, 36, Флотская 1-Я, 39, Новоивановской, 3;

До 15 октября – Русская, 85, 85А, 87, 89, 89А, 91, 97, 98, 98А, 99, Постышева, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, Карбышева, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 50/2, 52, 54, Тухачевского, 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, Гамарника, 23, Ульяновская, 4, 4А, 6, 8, 10, 10/2, 10/3, 12, 12/2, 12/37, Шошина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Волгоградская, 7А, 20, Днепровская, 19, 2-я Круговая 10, 12, 14, Партизанский проспект, 62А, 52, 58В, 58, Некрасовская 53, 53А, 53Б, 51В, 46, 48, 48А, 50, 50А, 52, 52А, 54, 58, 70, 36А, 36Б, 38, Щедрина 5, Гоголя 4, 54, 48, 41, 41А, 39А, 57, 59, 27, 32, 35, 19, Достоевского, 4, Державина, 57, 59, 15,17,19,21, 16, Аксаковская, 1, 12, 12А, переулок Некрасовский 17, 24, проспект Красного Знамени 66, 66А, 59, Толстого 30, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 43А, 45, 47, 41В, Жуковского 36, 1-9, 10-15, Никифорова, 10, 16, 18, 2, 4, 6, 8, 53а, 53б, 41а, 43, 45, 47, 53в, 53, 55, 57, Борисенко, 50, Нарвская, 6, 13, Новожилова, 29, 31, 33, 35, 5А, 9, 25, 27, 39, 12, 14, 5, 8, 19, 35А, 37, 41, Сафонова, 11, 14, 16, 33, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 2-я Строительная, 21, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 20б, 7, 8, 9, 19, 20, 20А, 3-я Строительная, 12, 8, 13, 15, 19, 17, 18Б, 40 лет ВЛКСМ, 19, 14, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, 3, Борисенко, 10, 12А, 9, 9А, 10/7, 6, 4, 2, 6А, 8, Амурская, 26, 23, 18, 16, 21, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 24, 25А, Океанский проспект, 107, 101а, 101, 103, 105, 109, 83, 85, 87, 97, 99, 99А, Острякова, 44, 27, Садовая, 12, 27, 25, 22, 25, Хабаровская, 15, 17, 21, 26, 27А, 27Б, 28, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 32А, 34, 25А, Борисенко, 30, 22А, 28, 32, 18, 22, 20, Героев Хасана, 22, 11, 13, 13А, 16, 18, 19, 21, 26, 28, 32, 34, Гризодубовой, 55, 57, Нестерова, 10, 11, 1А, 6, 7, 9, 5, 3, Сафонова, 4, 10, 12, 3, 6, 8, 9, Талалихина, 1, 12, 3, 5, 10, 2, 6, 8, 9;

С мая по октябрь без воды также останутся жильцы домов на улицах Баляева, 21, 23, 25, 35, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56, Марченко, 15, 32, Котельникова, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Западная, 13, Батарейная, 2, Набережная, 1, 5в, 7б, 9, 10, 13, 16, 20, Тигровая, 7, 9, Казанская, 1, 5, 7, Крыгина, 1, 3, 6, Самарская, 10а, Стрельникова, 3, 3А, 3б, 4, 5А, 6А, 8, 9А, 12, Станюковича, 44, 46, 48н, Кирова, 112, 23, 25, 27, 29, 31, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56А, 56У, 58, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 93, Магнитогорская, 22, Героев Варяга, 5, 7, Днепропетровская, 15, Иртышская, 18, 20, 22, 26, 26А, 28а, 30а, 32/2, 32/3, 32/4, 40/1, 40/2, Чапаева, 2, 2/1, 26, 4, 8, Чкалова, 17, Переулок Почтовый, 7, 7а, 9, Светланская, 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65А, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 78, 80, 80А, 87, 87в, 103, 105, 105А, 109, 109А, 109З, 111, 113, 113Г, 115, 117, 119б, 123, 125, 127, 127А, 131, 131Б, 133, 143, 145, 147, Уборевича, 6А, Петра Великого, 3, 3/6, Лазо, 4, 6, Корабельная Набережная, 10, Пушкинская, 6, 8, 8Б, 13, 16, 18, 19, 21А, 23, 32, 33, 34, 35, 35А, 38, 39, 40, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 68, 71, 83, 85, 87, 89, 107/1, 107/3, 107/4, 107в/2, 109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, Володарского, 1, 3А, 8, 8А, Капитана Шефнера, 6, Дальзаводская, 1, 1В, 17, переулок Академический, 2, Металлистов, 3, 5, Шкипера Гека, 15, 15У, 16, 24, 26, Маньчжурская, 4, 8, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 70, 72, 74, 76А.

Напомним, что ранее вице-мэр Владивостока Тарас Фищук рассказал о состоянии теплосетей и поделился, какие из них будут ремонтировать в этом году.

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