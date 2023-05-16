Новая зацепка в истории пропавшей студентки: во Владивостоке ищут записи с камер видеорегистраторов

Светлана Куулар. Фото: социальные сети

Во Владивостоке четвертые сутки ищут 19-летнюю студентку первого курса химфака ДВФУ Светлану Куулар, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В поисковых работах принимают участие неравнодушные студенты, Приморский региональный студенческий корпус спасателей и сотрудники университета, в том числе проректор по молодежной политике и директор департамента комплексной безопасности.

– Мы подключили МЧС, структуры университета. Специалисты, связанные со спасением и разведкой, присоединились к нам добровольно. Также с нами сотрудники ДКБ и ДМП. Все под контролем и сделано профессионально, – сообщил в своем telegram-канале Аршам Бахманнежадфард, глава Объединенного совет студентов ДВФУ.

В поисках участвуют волонтеры отряда «ПримПоиск», которые занимаются исследованием приближенных к университетскому кампусу. В организации попросили помощи автолюбителей Владивостока:

– Всех, кто передвигался 12 мая 2023 года на автомобиле с острова Русский в сторону города в период времени с 14:00 до 18:00 часов, просим предоставить записи видеорегистраторов на email proo@primpoisk.ru или связаться с волонтерами по телефону 8-914-721-22-32, – сообщили в Telegram-канале «ПримПоиска».

Напомним, вечером 12 мая до Светланы попытались дозвониться родители, но ничего не вышло. Девушка не выходит на связь 4 сутки. Стоит отметить, студентка боялась, что ее кто-то преследует. Близкие знакомые Светланы утверждают: ее мания преувеличена, однако переживают за ее жизнь. Некоторые предполагают, что девушка прячется после нервного срыва. Подробнее мы писали в отдельном материале.

Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы темно – русые, глаза светло – карие.

Была одета: черная худи, черные штаны, серые кроссовки.

Полиция предлагает всем, кто располагает информацией, способствующей установлению местонахождения разыскиваемой, обращаться в любой отдел внутренних дел во Владивостоке или по телефонам 8 (423)2490 004, 8(423)2655 341 102 или 112.

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