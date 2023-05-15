Сказала, что ее хотели убить: последние новости о пропавшей во Владивостоке 19-летней студентке ДВФУ из Тывы

Светлана Куулар. Фото: личная страница девушки в социальной сети.

Владивосток стоит на ушах – прошло три дня, как почти бесследно исчезла 19-летняя Светлана Куулар, которая учится на первом курсе химфака в Дальневосточном федеральном университете. И пока девушку ищут, всплывает множество слухов о ней. Знакомые и приятели рассказывают подробности о личности пропавшей, говорят, что в последнем разговоре заявила, мол, ее хотят убить, а еще делятся деталями о таинственном чемодане, найденном на Университетской набережной, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В публикации о пропаже Светланы привели ее собственные слова, что ее кто-то преследует. Предположительно, навязчивая мысль могла появиться на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась девушка. Она держится обособленно от одногруппников и живет в своем выдуманном мирке, она хотела отчислиться из вуза и вернуться к родителям в Тыву, которые, к слову, пытались дозвониться до дочери в день ее исчезновения – 12 мая.

Вскоре после первой публикации в социальных сетях появился пост о личности девушки, который написала близкая подруга:

– Могу с уверенностью сказать, что ее никто не преследовал, скорее, у нее был такой страх и подобное. У Светы были большие проблемы с учебой, в общении, с семьей недопонимание, и на этой почве она жестко «стрессанула», – пишет девушка. – Тут дело в том, что она хотела уехать домой, ей кинули деньги на билет, и она, по рассказам ребят, которые ее встретили в тот день, реально просила вызвать такси до аэропорта. Однако мы нашли ее разобранный чемодан на набережной (к слову, в вузе отрицают, что он принадлежит Светлане), и есть свидетели, которые слышали женский крик в том районе. Билет она домой так и не купила. Тут она скорее могла попасть в другие неприятности или просто чего-то сильно испугалась и прячется.

Приятель Светланы по имени Дмитрий рассказал «Комсомолке», что она почти ни с кем не общалась в группе и ребята не особо принимали ее. «Подростки не любят тех, кто не похож на остальных» – так кратко ответил собеседник на вопрос «Почему?». Приятели обзвонили всех знакомых девушки, однако ни у кого из них ее нет.

В мокром чемодане, который нашли на набережной, лежали личные вещи Светланы – пальто, дамская сумочка и еще несколько предметов гардероба. Возможно, она и вправду собиралась в родной регион, но что-то пошло не так.

По разным сообщениям, перед исчезновением Светлана дозвонилась до своей сестры и сказала, что у нее разряжается телефон, а еще – что ее преследует неизвестный и хочет убить.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в дежурную часть отдела полиции 4 УМВД Владивостока позвонила жительница Республики Тыва – сестра пропавшей. Она рассказала, что Света перестала выходить на связь.

– В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки. Опрашиваются знакомые. Принимаются все неотложные меры по поиску и обнаружению пропавшей, – заключили в ГУВД Владивостока.

Сейчас Светлану ищут полицейские, сотрудники и студенты ДВФУ, а также курсанты МЧС. Если вы видели девушку или знаете о том, где она сейчас, просим позвонить в ДВФУ по телефону 8 800 550-38-38, на почту callcenter@dvfu.ru или в службу обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру 112.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЯ

За ней могли следить: во Владивостоке таинственным образом исчезла студентка ДВФУ

Во Владивостоке разыскивают пропавшую 19-летнюю студентку ДВФУ Светлану Куулар из Тывы (подробнее)

Вышла из корпуса и пошла на остановку, больше не видели: последние новости о пропавшей в ДВФУ студентке

Сотрудники ДВФУ подключились к поискам пропавшей во Владивостоке 19-летней студентки [видео]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.