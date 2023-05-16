Разрушенный из-за тайфуна «Хиннамнор» мост в районе села Новицкое восстановят к декабрю 2023 года

Реконструкцией моста займется компания «ВСК №1». Фото: Александр САФРОНОВ / Правительство Приморского края.

В Приморье до конца 2023 года планируют отремонтировать мост в районе села Новицкое в Партизанском муниципальном округе. К реконструкции сооружения специалисты приступят в августе, сообщают в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в региональном министерстве транспорта, мост находится на 34-м километре трассы региональной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. Ремонтом займется компания «ВСК № 1», с которой уже заключен контракт. По плану реконструкция пройдет в два этапа: сначала необходимо разработать проектную документацию и только потом приступать к капитальному ремонту.

Мост в селе был разрушен осенью прошлого года, когда на край обрушился мощный тайфун «Хиннамнор». За это время специалисты обследовали сооружение и организовали временный объезд. Ремонтные работы планируют завершить в декабре 2023 года.

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