Нейросеть показала, как бы выглядели морпехи с Камчатки в образе котов

Прототипом стала кошка Шилка. Фото: telegram-канал @vsolodovbrief.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале поделился необычными изображениями. С помощью нейросети он показал, как бы выглядели морпехи, будь они боевыми котами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Некоторые коты стоят на фоне природных достопримечательностей. Фото: telegram-канал @vsolodovbrief.

– Виден боевой настрой!

Морпехи в виде котов вышли разными: рыжие зеленоглазые, серые с пронзительными желтыми глазами и другие. По словам губернатора Камчатки, прототипом для создания этих изображений стала кошка по кличке Шилка.

Коты-бойцы вышли разных пород. Фото: telegram-канал @vsolodovbrief.

Еще когда Шилка была слепым котенком, ее нашли морпехи, выходили, обогрели, и теперь она вместе с бойцами посещает боевые позиции, окопы и успешно выполняет свою главную задачу – ловит мышей.

Шилку нашли, еще когда она была слепым котенком. Фото: telegram-канал @vsolodovbrief.

Напомним, что у приморских военнослужащих также есть четырехлапый товарищ, который вместе с морпехама 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота участвует в боевых заданиях.

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