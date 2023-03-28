Даже носит припасы: как дворняга Бандит выручает военнослужащих из Приморья на передовой

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Юрия Подоляки

Морпехам 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота на передовой в Украине помогает дворняга по кличке Бандит. Прошлым летом собаку привез один из бойцов, у животного есть специальная экипировка-разгрузка, в котором он носит боеприпасы, а еще ему очень идут горнолыжные очки. Их ему надевают, чтобы пыль не попала в глаза. Видеороликом со смелым псом поделился в социальных сетях блогер Юрий Подоляка. По его словам, четвероногий друг стал настоящим талисманом для наших бойцов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Собака участвует в боевых заданиях на Угледарском направлении, помогает бойцам с переноской боеприпасов и охраняет военных от диверсантов.

Животное забирается на огромный для него танк и чувствует себя максимально уверенно. Подставляет мордочку ветру и довольно высовывает язык. Бандит не боится звуков выстрелов и прекрасно различает, где свой человек, а где враг. И это не какая-то специально натренированная породистая собака. Речь идет о помеси дворняжки и немецкой овчарки, которая, однако, все-таки стала настоящим пехотным зверем.

Военнослужащие считают, что такой питомец – не просто прихоть, а полноценный помощник и в каком-то роде боевой товарищ. Бандит, например, всегда «подаст» все необходимое или просто поддержит своим подбадривающим лаем.

Кстати, «Комсомолка» рассказывала историю о том, как в зоне СВО на боевые позиции с военными ходит кошка. У смелой хвостатой по кличке Шилка нескучная жизнь. Ее однажды подобрали слепым котенком, а теперь это питомец с характером. Она живет вместе с камчатскими бойцами, ловит мышей и даже не обращает внимания на пролетающие снаряды.

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