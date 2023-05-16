Бодибилдера с Камчатки осудили за порнографические фотографии во ВКонтакте

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Бодибилдер и фитнес-тренер из Петропавловска-Камчатского 56-летний Сергей С. стал фигурантом крайне щепетильного дела – распространение порнографии. Мужчина опубликовал ряд фотографий интимного характера в социальной сети ВКонтакте, как он сам утверждает, для себя и знакомых. Однако это не уберегло его от скамьи подсудимых. Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор во вторник, 16 мая, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Сергей пользовался соцсетью под псевдонимом Сергей Иванов. В один момент он захотел сохранить ряд порнографических фотографий и решил, что лучше, чем создать группу с названием «Семейный Интим», идеи придумать уже нельзя. Поэтому без колебаний мужчина осуществил свою задумку и залил в паблик десять снимков. При этом, судя по всему, к сообществу был свободный доступ, то есть любой желающий или случайно забредший на страницу человек мог просмотреть контент.

Только вот Сергей не учел, что и правилами ВКонтакте запрещено распространять порнографию, и российский закон ограничивает подобные действия. В итоге «тайное» стало крайне явным и за бодибилдером пришли. В отношении него завели дело по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ – распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции с использованием интернета. К слову, сам мужчина отрицает, что в создании приватных снимков участвовали люди младше 18 лет.

– Подсудимый С. свою вину в совершенном преступлении признал частично, заявив в судебном заседании, что производил фотографирование только своих знакомых и себя, – значится в информации городского государственного органа.

Суд же посчитал, что Сергей виновен и дал ему два года лишения свободы. Вот только на основании 73-й статьи Уголовного кодекса РФ наказание мужчине смягчили – два года условно с испытательным сроком в один год.

Пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому адвокат Сергея может подать апелляционную жалобу.

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