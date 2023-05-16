В Приморье уничтожат больше 50 тысяч свиней из-за вспышки АЧС

Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц рассказал, что местные производители могут обеспечить регион свининой. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Сейчас поголовье свиней в Приморском крае составляет больше 460 тысяч голов. 12% от этого количества подлежат санитарной ликвидации на ООО «Русагро-Приморье» из-за вспышки африканской чумы. В минсельхозе региона отметили, что дефицита мяса не будет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц рассказал, что местные производители могут обеспечить регион свининой. Ситуация с АЧС не повлияет на продовольственную безопасность региона. Он также добавил, что на предприятии приняты все меры, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что африканская чума свиней была обнаружена в Приморье в июле 2019 года. С начала июня 2020 года на территории края было найдено 68 очагов АЧС, из них – 46 в личных подсобных хозяйствах и 22 очага среди диких кабанов.

СПРАВОЧНО

Вирус АЧС циркулирует среди популяции дикого кабана, может быть перенесен людьми на одежде, обуви, через мясо животного. Для человека заболевание опасности не представляет.

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