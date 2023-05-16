В Приморье объявлено штормовое предупреждение в 8 районах

В Приморье сохранится высокий класс пожарной опасности в лесах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе МЧС Приморья рассказали о том, что 16 и 17 мая на юге и западе края сохранится высокий класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты рекомендуют жителям Лазовского, Партизанского, Пограничного, Октябрьского, Уссурийского, Хорольского, Кировского и Дальнереченского районов не ходить в леса, не разводить костров для сжигания мусора, травы или других отходов. Также запрещено выжигать траву, за это может грозить статья 8.32 КоАП (Выжигание травы и хвороста; нарушение правил безопасности в лесах, в том числе в условиях особого противопожарного режима и режима ЧС, а также причинение вреда здоровью).

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что штраф до 800 тысяч рублей грозит поджигателям приморских лесов. Разыскивают нарушителей противопожарного режима и задерживают почти две тысячи сотрудников МЧС, полиции и лесной охраны края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.