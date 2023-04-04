Штрафы для физических лиц составляют от 10 до 50 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Штраф до 800 тысяч рублей грозит поджигателям приморских лесов. Разыскивают нарушителей противопожарного режима и задерживают почти две тысячи сотрудников МЧС, полиции и лесной охраны края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в правительстве Приморья, штрафы для физических лиц составляют от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических – до 800 тысяч рублей. По данным МЧС и УМВД края, в 2023 году уже выявлено более 50 нарушений противопожарных мер, а на приморцев составлены протоколы.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что поможет снизить число пожаров соблюдение дисциплины и закона в лесах:

– Здесь неважно: неосторожное обращение с огнем, неубранный участок или специально подожгли, устраивая отжиги. Итог один: пожар. И пока собственники земельных участков, простые люди не убедятся в том, что за подобные действия они понесут наказание, так и будут уничтожаться наши леса, подвергаться опасности населенные пункты.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что жителям и гостям приморской столицы запретили посещать леса и разводить костры из-за особого противопожарного режима. Кроме того, Олег Кожемяко поручил установить камеры и запустить квадрокоптеры в районах края, чтобы искать поджигателей.

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