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НовостиВладивосток4 апреля 2023 1:31

Штраф до 800 тысяч рублей заплатят поджигатели леса в Приморье

Разыскивают и задерживают нарушителей почти две тысячи специалистов
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Штрафы для физических лиц составляют от 10 до 50 тысяч рублей.

Штрафы для физических лиц составляют от 10 до 50 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Штраф до 800 тысяч рублей грозит поджигателям приморских лесов. Разыскивают нарушителей противопожарного режима и задерживают почти две тысячи сотрудников МЧС, полиции и лесной охраны края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в правительстве Приморья, штрафы для физических лиц составляют от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических – до 800 тысяч рублей. По данным МЧС и УМВД края, в 2023 году уже выявлено более 50 нарушений противопожарных мер, а на приморцев составлены протоколы.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что поможет снизить число пожаров соблюдение дисциплины и закона в лесах:

– Здесь неважно: неосторожное обращение с огнем, неубранный участок или специально подожгли, устраивая отжиги. Итог один: пожар. И пока собственники земельных участков, простые люди не убедятся в том, что за подобные действия они понесут наказание, так и будут уничтожаться наши леса, подвергаться опасности населенные пункты.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что жителям и гостям приморской столицы запретили посещать леса и разводить костры из-за особого противопожарного режима. Кроме того, Олег Кожемяко поручил установить камеры и запустить квадрокоптеры в районах края, чтобы искать поджигателей.

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