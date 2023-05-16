В Приморье будут обучать социальных координаторов для ветеранов СВО

Обучение курирует лично губернатор края Олег Кожемяко. Фото: ДВФУ

В Дальневосточном федеральном университете 90 человек проходит обучение по программе повышения квалификации «Социальный координатор». Выпускники курса будут работать в региональном отделении Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Уже с 1 июня выпускники программы будут помогать участникам и ветеранам СВО, а также их семьям решать социальные вопросы. Их обучение курирует лично губернатор края Олег Кожемяко.

– Фонд будет решать множество вопросов: заниматься организацией и доставкой благотворительной помощи, помощью по трудоустройству, подготовке детей к школе, приобретению жилья, медицинской реабилитации и так далее, – подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в медицинском центре ДВФУ реабилитируют бойцов СВО, которые получили тяжелые ранения при выполнении своего служебного долга.

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