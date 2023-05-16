В Дальнереченске завели уголовное дело на пьяных подростков, которые забили мужчину до смерти

Решается вопрос об их заключении под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дальнереченске следственные органы СУ СК РФ по Приморскому краю завели уголовное дело на 4 жителей, 2 из которых оказались несовершеннолетними. Они признались, что после выпитого алкоголя избили своего знакомого и убили его. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось 15 мая 2023 года около магазина на улице Полевой. Там нашли 22-летнего мужчину, на его теле обнаружили травмы и следы насильственной смерти. Убийцами оказались его знакомые, которые избили мужчину из-за личного конфликта.

Полиция задержала троих жителей, еще один находится в розыске. На них завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Решается вопрос об их заключении под стражу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что компания заставила мужчину раздеться на улице и забила его до смерти. После кто-то из банды вызвал скорую и выдал медикам версию, что они нашли человека уже в таком виде, но легенда о хорошем поступке разбилась о камеры видеонаблюдения.

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