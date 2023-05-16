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НовостиВладивосток16 мая 2023 9:35

В Дальнереченске завели уголовное дело на пьяных подростков, которые забили мужчину до смерти

Несовершеннолетние преступники задержаны, один сбежал
Дарья ИЩУК
Решается вопрос об их заключении под стражу.

Решается вопрос об их заключении под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дальнереченске следственные органы СУ СК РФ по Приморскому краю завели уголовное дело на 4 жителей, 2 из которых оказались несовершеннолетними. Они признались, что после выпитого алкоголя избили своего знакомого и убили его. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось 15 мая 2023 года около магазина на улице Полевой. Там нашли 22-летнего мужчину, на его теле обнаружили травмы и следы насильственной смерти. Убийцами оказались его знакомые, которые избили мужчину из-за личного конфликта.

Полиция задержала троих жителей, еще один находится в розыске. На них завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Решается вопрос об их заключении под стражу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что компания заставила мужчину раздеться на улице и забила его до смерти. После кто-то из банды вызвал скорую и выдал медикам версию, что они нашли человека уже в таком виде, но легенда о хорошем поступке разбилась о камеры видеонаблюдения.

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