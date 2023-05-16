Одному из соучастников уже исполнилось 18 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье из-за подростковой жестокости вновь произошла кошмарная история. В ночь на 15 мая в Дальнереченске в микрорайоне ЛДК компания из четырех человек (среди них был один совершеннолетний) заставила мужчину раздеться на улице и забила его до смерти. После кто-то из банды вызвал скорую и выдал медикам версию, что они нашли человека уже в таком виде. На следующий день делом занялась полиция. Легенда о хорошем поступке разбилась о камеры видеонаблюдения. К соучастникам преступления в дома нагрянула полиция, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Главный вопрос – за что?

Что могло произойти, чтобы внезапно посреди ночи накинуться на прохожего? По версии полиции, все подозреваемые выпили и отправились гулять, по пути им повстречался мужчина. Под алкоголем они решили выпустить пар и вывести человека на конфликт. А когда парни услышали нелестные слова в свой адрес, то набросились – видимо, «выбивать дурь». Свою жертву мучители по неизвестной причине заставили раздеться. Высокоградусные напитки в крови и агрессия совсем затуманили разум, никто не контролировал силу своих ударов, в итоге пострадавший скончался на месте. Окровавленное изувеченное тело осталось лежать на пыльной земле.

Кто-то из соучастников вызвал скорую. Возможно, после того как злоумышленники осознали, что натворили, одели мужчину обратно. Когда приехала скорая, на трупе как минимум была расстегнутая куртка на голое тело. «Неравнодушных» свидетелей отпустили, но, как мы писали выше, вся правда попала на камеры.

Кем были нападавшие?

Выяснилось, что самому младшему подозреваемому всего 15 лет. К тому же, буквально за пару недель до убийства он попал в ДТП на мопеде и скрылся с места аварии. Одному из соучастников уже исполнилось 18, двое ранее привлекались за правонарушения и находились под надзором. Для них действовал комендатский час, запрещающий в определенные часы выходить из дома. Судя по тому, что случилось – никто из них правила не соблюдал, а родители этому не препятствовали. Третий подросток оказался «чист»: на него у полиции ничего нет.

Убийство несовершеннолетним может подпадать под самую строгую статью УК – 105. В этом случае максимальный срок лишения свободы для преступников возрастом до 14 до 16 может составить шесть и десять лет соответственно. Отбывание – в воспитательной колонии. Кто приложил руку к смерти невиновного, а кто, может, просто наблюдал за происходящим, выяснят специалисты. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий этой печальной истории. В пресс-службе следственного комитета по Приморскому краю готовят комментарий по поводу случившегося.

Приморье охватила подростковая агрессия?

Напомним, что весной 2023 года словно участились случаи с подростковой жестокостью – точнее, как говорят эксперты, мы стали чаще узнавать о подобных историях. Редакция общалась с психологами на эту тему, действительно ли произошел какой-то «бум» в голове у школьников в этом году. Важно понимать, что пубертат характеризуется значительными гормональными, социальными и психическими изменениями. Поэтому подростки всегда более уязвимы перед эмоциями, в том числе – гневом. Это вовсе не новая история, просто благодаря развитию технологий это происходит у нас «прямо перед глазами».

А тем временем люди сбились со счета жестоких драк, доходящих до переломов, между юными парнями и девушками. Совсем недавно поселок Липовцы Октябрьского района стоял на ушах – здесь что 13-летняя школьница под крики друзей избила девочку 11-ти лет. Во Владивостоке группа школьников избила 11-летнего мальчика Артема (имена детей изменены), ученика МБОУ СОШ № 64. Все это дети запечатлели на видео, которое, конечно, позже оказалось в популярной соцсети. На 15-летнюю ученицу 58 школы и вовсе завели «уголовку»: девушка, как предварительно выяснилось, избила 13-летнюю знакомую и сломала ей позвоночник. Видео разлетелось по соцсетям – дошло до федеральных каналов и главы СК Александра Бастрыкина. Девушке, сломавшей девочке позвоночник, нельзя выходить вечером из дома, пользоваться мессенджерами и общаться с участниками конфликта. Мать пострадавшей считает наказание слишком мягким. Да и взять, например, подростков из Дальнереченска – их подобные меры не остановили.

Но все это примеры физического насилия над сверстниками. В этот раз пострадал взрослый человек. Были ли уже подобные случаи? Были. Обошлось без летального исхода, но в приморской столице толпа несовершеннолетних окружила женщину и издевалась над ней на камеру ради просмотров в соцсетях.

Еще раз о том, что делать родителю

Чтобы ребенок не пошел по кривой дорожке, психологи советуют чаще общаться с ним. Подростку нужно, чтобы родители его понимали и принимали, даже если он совершает ошибки или плохие поступки. Постарайтесь найти способ показать ему, что вы не прекращаете его любить, когда его действия вам не нравятся (разумеется, если не нарушают законодательство). При этом объясняйте, почему не одобряете их. Важно стать человеком, которому можно довериться. А также будьте примером взрослого, способного решать свои проблемы уверенно и ненасильственным путем. Фигурантам уголовного дела из Дальнереченска меры, к сожалению, уже не применимы – скорее всего, их ждет лишь тюрьма.

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