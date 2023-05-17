На Российскую креативную неделю во Владивостоке прибудут эксперты из Индии и КНР

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БЕЛЯНЧЕВ

Владивосток станет первым городом Дальнего Востока, куда придет четвертый ежегодный форум «Российская креативная неделя». Мероприятие пройдет 25-27 мая 2023 года в кинотеатре «Океан». Прибудут делегации из Индии и Китайской Народной Республики. Любой желающий может бесплатно принять участие в форуме после регистрации на сайте, которая открыта до 27 мая, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Тематически форум разделится на шесть площадок: программа развития креативных индустрий, креативное предпринимательство, индустрии контента, развитие территорий, туризм и специальные проекты, а также лекторий предметного дизайна.

На улицах Владивостока пройдет «праздничная» часть. На три дня в городе развернутся гастрономический фестиваль, музыкальные площадки партнеров, лектории в городских пространствах и многое другое.

Как уточнила «КП» директор форума Марина Абрамова, в этом году вектор форума – создание условий для креативного бизнеса и пространственное развитие дальневосточных территорий. Как заявляют организаторы, форум должен помочь раскрыть потенциал региона, он направлен на объединение творческих сообществ и привлечение инвестиций.

Фото: пресс-служба РКН

– Мы видим колоссальные возможности Дальнего Востока: регион становится огромным преимуществом России, точкой притяжения партнеров из АТР, регионом с большим туристским, экономическим, инвестиционным, технологическим потенциалом.

– Рассчитываем, что пленарные заседания, дискуссии, неформальные встречи с лидерами креативного рынка, иностранными партнерами на форуме дадут новые ответы в вопросах пространственного развития, в создании и распространении отечественного контента, в специфике «умных территорий» региона и в других креативных направлениях, – поделился ожиданиями заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

На форуме соберется более 200 региональных, столичных и иностранных спикеров. На одной площадке соберутся предприниматели, власти, представители институтов развития, образования и крупнейшие цифровые экосистемы России. Как заявила замминистра Минвостокразвития Эльвира Нургалиева, форум посетит индийский кинопродюсер Вивек Агравал.

– Российская креативная неделя вообще нужна Дальнему Востоку, потому что конкурировать с Азией нам будет очень тяжело. Они сейчас на очень высоком уровне в области промышленности, но не умеют придумывать, в чем сами признаются. У нас люди действительно умеют это. А мы этот потенциал не видим. Это те же самые алмазы, которые мы экспортируем сегодня в мир. Никто пока не обращает на них внимания. Если бы все относились к ним как к алмазам, наверное, мир бы изменился, – рассказал спикер форума, сооснователь анимационной студии «Мечталёт» Виталий Тен.

В рамках форума выступят спикеры от Сбера, VK, «Союзмультфильма» и многих кинокомпаний. В число спикеров также входит начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, руководитель Александринского театра Сергей Емельянов.

Форум проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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