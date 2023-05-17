ДВФУ оплатит расходы на транспортировку тела погибшей во Владивостоке студентки

Светлане Куулар было 19 лет. Фото: Telegram-канал ДВФУ

Ректор ДВФУ Борис Коробец выразил соболезнования семье и близким погибшей во Владивостоке студентки Светланы Куулар, поиски которой продолжались четыре дня. Все затраты, связанные с транспортировкой тела, возьмет на себя учреждение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу вуза.

– От себя лично и от имени всего коллектива ДВФУ выражаю глубочайшие соболезнования родителям, друзьям и близким Светланы Куулар. На протяжении последних четырех дней мы вели поиски Светланы. Весь коллектив ДВФУ – студенты, преподаватели и сотрудники – верили и надеялись на благополучный исход, но страшное известие этой ночи стало шоком для всего университетского сообщества, – цитирует ректора официальный Telegram-канал ДВФУ.

Как добавили в пресс-службе, все расходы, связанные с транспортировкой тела Светланы (погибшая приехала из Республики Тыва), оплатит ДВФУ.

– Университет окажет полное содействие сотрудникам следственных органов, чтобы выяснить все обстоятельства этих страшных событий.

Напомним, тело 19-летней первокурсницы химфака нашли в море накануне, 16 мая, о чем подробно писала «Комсомольская правда». Предварительная причина смерти – утопление. Источник «КП» в правоохранительных органах не подтвердил наличие следов насильственной гибели. В лесу рядом была найдена обувь студентки, а на берегу университетской набережной – ее чемодан с личными вещами. В истории еще много загадок, в которых предстоит разобраться следователям.

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