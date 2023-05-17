Новый поворот в деле экс-сотрудника дипмиссии США во Владивостоке

Консульство США во Владивостоке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Государственный департамент США во вторник, 16 мая, осудил арест экс-сотрудника США во Владивостоке Роберта Шонова, пребывающего в данный момент в СИЗО «Лефортово». Обвинение, как считают в Вашингтоне, необоснованно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

Согласно утверждению представителя Госдепа Мэтью Миллера, в 2021 году Шонова взяли на работу в компанию, заключившую контракт на предоставление услуг посольству США в Москве, что якобы строго соответствует российским законам. Когда экс-сотрудника арестовали, то, по мнению ведомства, единственной работой подозреваемого было составление сводок из открытых источников – российских СМИ. Как уже писала «КП», в дальневосточной столице Шонов был техническим специалистом, следил за зданием консульства США, пока действовал договор аренды. Об этом рассказали в представительстве МИД РФ во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что фигуранта задержали в Приморье и этапировали в Москву. Ему предъявлено обвинение по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией.

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