Задержанный экс-сотрудник консульства США следил за арендуемым зданием во Владивостоке

Генеральное консульство США во Владивостоке на улице Пушкинская, 32. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В приморской столице 15 мая сотрудники ФСБ России задержали бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке 62-летнего Роберта Шонова. Его этапировали в СИЗО «Лефортово» в Москве, где выдвинули обвинение в сотрудничестве с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе (статья 275.1 УК РФ). Чем мужчина занимался в дальневосточной столице, пока достоверно неизвестно, однако «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что он работал в представительстве как технический специалист.

Как рассказал «Комсомолке» руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец, когда в 2020 году началась пандемия коронавируса и многие дипмиссии были вынуждены закрыться, мистер Шонов остался в российском городе. Он следил за зданием, пока оно было в аренде у консульства. В мае 2022 года договор закончился, однако Роберт, судя по всему, продолжил жить во Владивостоке.

Отметим, что в настоящее время Шонов взят под стражу, ФСБ просит продлить арест на три месяца, пока ведутся следственные действия. Согласно статье, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Добавим, что руководитель пресс-службы Госдепартамента в Москве Ведант Пател заявил, что ему известно о задержании Роберта Шонова, но «на данный момент больше нечем поделиться». Такой же ответ прозвучал и от координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

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