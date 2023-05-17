В Приморье арестовали двоих из компании четырех парней, забивших насмерть мужчину

Скоро и остальным огласят меры пресечения. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По ходатайству прокурора два месяца в СИЗО проведет один из четырех жителей Дальнереченска, избивших до смерти 22-летнего мужчину, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

Как мы ранее писали, четверо молодых друзей (двое из них – несовершеннолетние) начали выяснять отношения с прохожим в ночь на 15 мая; доподлинно неизвестно, что именно между ними произошло. Пострадавшего, как сообщил источник в правоохранительных органах, группа парней унизила и заставила раздеться, его избили, от ударов мужчина скончался. В итоге возможные убийцы, как предварительно выяснилось, надели куртку на тело и вызвали скорую. Однако драку запечатлели камеры.

– С учетом позиции прокурора, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В ближайшее время прокурор примет участие в судебных заседаниях по рассмотрению ходатайств об избрании мер пресечения в отношении еще двух подозреваемых, – сообщили в прокуратуре Приморья.

Еще один соучастник преступления объявлен в розыск.

ОБНОВЛЕНИЕ

Суд заключил под стражу второго подозреваемого по уголовному делу. Срок – два месяца.

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