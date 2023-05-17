Кипяток затопил проезжую часть и тротуар в центре Владивостока

ЧП произошло на Алеутской, 65. Фото: принтскрин видео.

Мощный порыв произошел минувшей ночью во Владивостоке. По словам очевидцев, все случилось в центре города, на Алеутской, 65. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, на Алеутской произошел порыв канализации. Горячая вода стремительно потекла по тротуару и затопила дорогу, из-за чего поднялись клубы пара. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу ДГК за подробностями ЧП.

Как ответили представители компании, повреждение на участке магистральной трассы обнаружили во время первого этапа гидравлических испытаний. Участок отключили от водоснабжения, чтобы провести ремонтные работы.

– Цель испытаний – выявление слабых участков на сетях и их устранение. Испытания проводятся водой температурой до 40 градусов. Жители были отключены от ГВС ранее в связи с проведением первого этапа гидравлической опрессовки, – добавили в пресс-службе.

Напомним, что из-за масштабного ремонта теплосетей до осени жители города останутся без горячей воды.

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