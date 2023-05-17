Не заметил пропажи: иностранка выпала за борт лодки на реке Уссури

Девушке оказали первую помощь и передали стороне Китая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧП произошло на реке Уссури: за борт маломерного судна упала жительница Китая. Попавшую в беду девушку спасли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморью, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пограничный отряд нес службу, а именно охранял государственные границы в Дальнереченске. В этот момент по реке Уссури двигалась лодка с двумя людьми на борту.

Однако во время маневра судна девушка выпала в воду, в это время, как лодка продолжила движение. Судя по всему, второй человек не заметил, что его спутница пропала. Пограничники быстро поспешили на помощь жительнице Китая. Ее достали из реки на сушу, оказали первую медицинскую помощь, после чего передали ее стороне КНР.

Напомним, что после открытия сезона навигации маломерным судам, сотрудники пограничного управления ФСБ выявили более десятка нарушений приграничного режима в акваториях Приморья.

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