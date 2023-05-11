ФСБ выявила более десяти нарушений правил пограничного режима в Приморье

Приморцам также необходимо поставить свои плавсредства на учет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После того, как в Приморье открыли навигацию маломерным судам, специалисты пограничного управления ФСБ выявили более десятка нарушений приграничного режима в акваториях края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе УФСБ рассказали, в каких акваториях из-за отсутствия пограничного режима:

Акватории, где нет пограничного режима. Фото: пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.

Сотрудники ведомства напомнили владельцам судов о правилах, которые им необходимо соблюдать. В море можно выходить только на том плавательном средстве, которое находится на учете, а с собой у приморцев обязательно должен быть паспорт

Поставить на учет нужно также водолазные дыхательные аппараты, сделать это можно во Владивостоке на улице Полтавской, 25б.

Не менее чем за два часа до выхода приморцы должны звонить в подразделение пограничного органа.

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