В Приморье автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух школьников

Прокуратура взяла под контроль ход доследственной проверки. Фото: Прокуратура Приморского края

В Лесозаводске прокуратура взяла под контроль результаты доследственной проверки, которую организовали после аварии с участием подростков. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло днем 17 мая. В Лесозаводске на улице Ленинской 20-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением. Из-за этого автомобиль выехал за пределы проезжей части на тротуар и наехал на двух школьников 12 и 13 лет.

Из-за столкновения с машиной дети получили различные травмы, их госпитализировали для оказания медицинской помощи. На место аварии выехали Лесозаводский межрайонный прокурор Павел Гричановский, ход и результаты доследственной проверки межрайонное ведомство взяло под свой контроль.

Напомним, что в Приморье на трассе Спасск – Воскресенка не справился с управлением автомобиля и выехал с проезжей части. Хозяин Subaru Forester погиб, а его пассажиры не получили никаких травм.

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