Анне Алеко, которая обвиняется во взяточничестве, приостановили членство в «Единой России»

Известная в регионе личность обвиняется в получении восьмизначной взятки. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

На период проведения следственных действий депутату Законодательного собрания Приморского края Анне Алеко приостановили членство в «Единой России». Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное отделение партии.

– На период проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 290 УК РФ против Анны Алеко, Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о приостановлении ее членства в партии. Добавим, что решение было принято в соответствии с п.4.4.4. Устава партии на период следствия и вынесения решения суда, – говорится на сайте приморского отделения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что известная в регионе личность обвиняется в получении восьмизначной взятки. Предположительно, в период, когда женщина занимала директорское кресло культурного учреждения, она получила в качестве взятки 3,5 миллиона рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.