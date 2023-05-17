Во Владивостоке на 2 месяца арестовали депутата ЗС ПК Анну Алеко по делу о взятках

Анна Николаевна Алеко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Анну Алеко, бывшего директора Приморской краевой филармонии и действующего депутата Законодательного собрания ПК, арестовали на 1 месяц и 29 дней. Заседание по избранию меры пресечения прошло в среду, 17 мая, в Ленинском районном суде Владивостока. Известная в регионе личность обвиняется в получении восьмизначной взятки, однако, отметим, эта информация ни одним из правоохранительных органов официально так и не подтверждена, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Анна Алеко в зале суда. Фото: Вести.Приморье / Telegram-канал @vestiprimorye

Анну Николаевну задержали накануне, 16 мая. Предположительно, в период, когда женщина занимала директорское кресло культурного учреждения, она получила в качестве взятки 3,5 миллиона рублей от руководителя компании «Интегра». С 2018 по 2019 годы она подписала с организацией ряд договоров на поставку оборудования и музыкальных инструментов на общую сумму 44,8 миллиона рублей. При этом, по предварительным данным, контракты были заключены без проведения торгов, у единственного поставщика. Директор, судя по всему, подписала бумаги об исполнении условий и за это получила крупную сумму на свой счет.

Преступление выявили сотрудники приморского Управления ФСБ РФ. Следователи СУ СК РФ по ПК завели уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере – часть 6 статьи 290 УК РФ. Сотрудники Следкома просили арестовать Анну Алеко на два месяца.

Днем 17 мая судья поддержала ходатайство и отправила депутата в следственный изолятор.

Напомним, похожая история произошла в 2020 году, о которой стало известно спустя время. В конце 2022-го во Владивостоке задержали экс-главу Дирекции общественных пространств Салавата Галиева по подозрению в мошенничестве и взятках. Организация приобрела сценическое оборудование стоимостью 135,5 миллиона рублей, однако его никто так и не увидел. Расследование уголовного длится до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Концерт из наших налогов. Еще один экс-чиновник мэрии Владивостока может переехать в СИЗО

Во Владивостоке задержан экс-глава Дирекции общественных пространств Галиев по подозрению в мошенничестве и взятках (подробнее)

Сделали миллионы на гаражах: за что силовики задержали главных земельщиков Владивостока

Во Владивостоке задержали экс-главу УМС Карапетяна и бывшего вице-мэра Соколову за многомиллионный ущерб городу (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.