Во Владивостоке увеличится частота рейсов до Екатеринбурга

Через Иркутск приморцы смогут отправиться в Санкт-Петербург. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Международном аэропорту Владивостока к концу мая будет увеличена частота рейсов из приморской столицы до Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали представители аэропорта, с инициативой выступила компания «Уральские авиалинии». С 24 мая этого года количество рейсов из Владивостока в Екатеринбург увеличится с трех до шести раз в недели.

Кроме Екатеринбурга авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит приморцам возможность отправиться в Санкт-Петербург через Иркутск, рейсы будут осуществляться три раза в неделю.

На популярных маршрутах Дальнего Востока из приморской столицы в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский авиакомпания возобновляет рейсы с частотой три раза в неделю по каждому из указанных направлений.

Напомним, что с 1 июня авиакомпания «Россия» возобновляет регулярные рейсы из Владивостока в Москву.

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