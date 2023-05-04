С 1 июня авиакомпания «Россия» возобновляет регулярные рейсы Москва – Владивосток

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владивосток возвращается на карту полетов «России». Об этом решении заявили в пресс-службе авиакомпании. Подробности в материале «Комсмольской правды – Владивосток».

С 1 июня 2023 года рейсы из Владивостока в Москву снова станут регулярными. А чуть позже в планах у компании и вовсе увеличить частоту полетов в Приморье. Согласно опубликованному расписанию, рейсы SU /FV6251 и SU/FV6252 будут летать каждый день. К примеру, вылет из Москвы будет осуществляться в 15:40, а приземлится самолет в дальневосточной столице уже на следующий день в 6:55. Обратный рейс из Владивостока вылетит в 8:40, а в Москву прибудет в 10:30. Некоторые рейсы с 10 июня будут летать по субботам. Вылет рейса из Москвы в 1:35, прилет во Владивосток в 17:00. Вылет обратного рейса в 19:30, прилет в 21:15. Уточним, что время указанное для каждого аэропорта местное.

Выполнять рейсы Москва – Владивосток будут воздушные судна Боинг 777 с вместимостью в 373 пассажира, 18 мест из числа указанных – бизнес-класс.

Билеты на рейсы «России» доступны по фиксированной стоимости – 25 тысяч рублей туда и обратно. Это так называемый «плоский» тариф, которым может воспользоваться любой пассажир независимо от возраста и региона проживания.

Есть возможность покупки субсидируемого тарифа в рамках госпрограммы. Граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории ДФО, а также льготные категории пассажиров могут приобрести авиабилеты по маршруту Москва – Владивосток – Москва по специальным ценам. Подробнее об этом можно узнать на сайте авиакомпании.

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