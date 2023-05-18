Мероприятие состоится 17 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Остался месяц до крупнейшего open-air фестиваля VK Fest, который состоится во Владивостоке 17 июня. На набережной Цесаревича жители и гости приморской столицы смогут услышать песни своих любимых исполнителей. Организаторы мероприятия расширили список артистов, которые посетят город. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В список исполнителей кроме рэпера Басты, певицы Mary Gu и MIA BOYKA, исполнителя Эльдара Джарахова выступят Ольга Бузова, Dead Blonde + GSPD, Vavan, Kara Kross. Стоит отметить, что состав артистов может измениться.

– Мы надеемся завоевать сердца Сибири и Дальнего Востока: еще сотни тысяч людей почувствуют неповторимый вайб нашего фестиваля, – сказал ранее директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Напомним, что Владивосток – первый город, в котором состоится фестиваль VK Fest. Следующими городами станут Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Москва. Гости мероприятия смогут не только насладиться песнями любимых исполнителей, но и посетить мастер-классы, конкурсы, тематические площадки, лекции и другие развлечения.

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