Все дело в зарплате? Назвали причины острой нехватки педагогических кадров в Приморье

Отметим, что для учителей в крае действует ряд мер поддержки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Совете Федерации заявили о нехватке в Приморье более тысячи педагогов. Прежде всего такую проблему связывают с системой оплаты труда, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Отметим, что для учителей в крае действуют меры поддержки, например, дополнительные выплаты или арендное жилье. Но представитель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова считает, что стоит обратить внимание и на вопрос зарплаты педагогов.

– В России нередки случаи, когда зарплата педагогов отличается даже в двух соседних школах, и это необходимо исправлять. Системные конкретные шаги должны быть предприняты. Дефицит кадров, на мой взгляд, больше связан все-таки с системой оплаты труда в первую очередь.

Напомним, ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с председателем обсудил недостаток педагогов в учебных учреждениях, а также поднял вопрос о подготовке специалистов среднего профессионального звена. Как заявил глава края, необходимо принять программу подготовки кадров, которая должна включить в себя увеличение бюджетных мест и приведение в порядок общежитий для студентов. Также, по словам губернатора, важно нарастить рабочие кадры и поддержать учащихся студентов СПО.

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