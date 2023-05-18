Родители из Владивостока рассказали, сколько стоит пышный выпускной для школьников

Родителей опросили специалисты сервиса SuperJob. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди родителей Владивостока, чтобы выяснить, сколько взрослые тратят на организацию школьных выпускных для своих детей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чтобы организовать праздник для учеников 9 классов, приморские родители собирают по 10 000 рублей за школьника. В среднем по России траты достигают 10 500 рублей.

Выпускные для учащихся 11 классов обходятся взрослые намного дороже. Сумма сборов в столице Приморья за одного человека достигает 15 000 рублей, в среднем по России – 16 500 рублей.

Недешево обходится и одежда для выпускников. Родители девятиклассников в среднем тратят 11 000 рублей на мальчиков, и 10 000 рублей на девочек, одиннадцатиклассников – 13 000 и 12 500.

Напомним, что ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, сколько родителям из Владивостока приходится платить за организацию пышного выпускного для своих детей.

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