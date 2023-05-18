Полиция накажет маму пропавшего во Владивостоке первоклассника на самокате

Маму и ребенка доставили в отделение полиции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 18 мая Владивосток взбудоражила новость о пропавшем семилетнем мальчике. 17 мая после обеда Артем взял самокат и ушел гулять, но домой не вернулся. Мама Анастасия сразу же начала поиски, но нашла ребенка только утром следующего дня. Мальчишка удирал от родительницы на самокате. Сейчас ребенок и мама находятся в отделении полиции, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Правоохранители первым делом подчеркнули – в отношении мальчика противоправных действий совершено не было.

С ребенком поговорили инспекторы по делам несовершеннолетних, они попытались донести до мальца, что самостоятельно уходить из дома и не возвращаться нельзя. В то же время в отношении Анастасии составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Санкция предусматривает предупреждение или же штраф в размере от 100 до 500 рублей.

– Материал будет направлен на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Владивостока для принятия мер общественного воздействия, – добавили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

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