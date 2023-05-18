Глава СК РФ поручил разобраться, почему многодетная семья с Камчатки живет в аварийном доме

Здание построили еще в 1962 году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Следственного комитета Российской Федерации взял на контроль ситуацию с семьей из аварийного дома на Камчатке. Ранее СМИ активно рассказывали о том, в каких условиях живут люди. После всех этих публикаций Александр Бастрыкин поручил проверить всю информацию и доложить ему о результатах, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

На улице Вилюйской находится дом 1962 года постройки. Известно, что 61-летнее здание включили в программу расселения несколько лет назад. Учитывая, что Камчатский край славится своими землетрясениями с каждым годом оставаться в полуразрушенном здании становится все опаснее.

На данный момент в доме проживает семья из семи человек. В Городской жилфонд жильцам предлагали переехать в трехкомнатную квартиру, но переезжать из пятикомнатных апартаментов пускай и в более безопасное место семья отказалась. Расположить такое количество людей в «трешке» достаточно проблематично.

Следственный комитет Камчатки организовал проверку по всей этой ситуации. Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль и поручил руководителю СК региона докладывать о ходе проверки.

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