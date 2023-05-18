Тормозил об леера: в кабине перевернувшегося в Приморье грузовика было четыре человека

ДТП произошло на дефризовской трассе. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Крупногабаритная фура перевернулась на дороге из поселка Новый в сторону Низководного моста на дефризовской трассе во Владивостоке. Как уточнили в полиции, по предварительной информации, в кабине находилось четыре человека. Водителю, уроженцу Молдавии, пришлось тормозить об леера, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О произошедшем сообщили аварийные комиссары. В районе поселка Новый водитель DAF не справился с управлением, въехал в леерное ограждение, отчего машина перевернулась. Сообщается, что медики оказывают помощь пострадавшим в аварии. По информации комиссаров, за рулем фуры был гражданин Молдавии. Он рассказал, что тормоза грузовика отказали, поэтому он пытался остановить машину с помощью лееров. Пожарные смыли с дороги топливо, утечка устранена. ДТП вызвало скопление автомобилей на трассе.

– В момент автоаварии в салоне транспортного средства находились двое мужчин и одна женщина. Женщина и мужчина получили травмы, им оказывают медицинскую помощь, – уточнили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Приморскому краю. – Движение на месте дорожно-транспортного происшествия осуществляется по одной полосе. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Как писала «КП», ДТП произошло в четверг, 18 мая. В УГИБДД УМВД Приморья инцидент пока не прокомментировали.

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