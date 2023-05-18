Искали восемь месяцев: в Приморье завершились поиски пропавшего без вести рыбака

О завершении поисков сообщили в ПримПоиске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье нашли мужчину, который пропал еще в октябре прошлого года. Об этом сообщили волонтеры поисковой организации «ПримПоиск», подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Виталий Аверкеев, 34-летний житель села Вербовка Красноармейского района пропал 21 октября 2022 года. На моторной лодке он сплавлялся по реке Большая Уссурка. Долгое время о нем ничего не было известно, однако 18 мая волонтеры сообщили, что его нашли. Приморца обнаружили мертвым, где и при каких обстоятельствах, пока неизвестно, как и то, от чего он умер. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой Следственного комитета, информацию предоставят позже.

Стоит отметить, что вместе с Виталием был другой мужчина – 56-летний Сергей Шаталов, которого до сих пор не нашли. На вид ему 55-60 лет, рост 166 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы, серо-зеленые глаза. В день пропажи он был одет в темную куртку и брюки, вязаную шапку цвета хаки с коричневым орнаментов, короткие резиновые сапоги.

Ориентировка на Сергея Шаталова. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Напомним, что жители Владивостока в акватории полуострова Песчаный обнаружили труп неизвестного мужчины.

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