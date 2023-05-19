Приморцы стали чаще отдыхать в Таиланде, Китае и Турции

Иллюстрация из архива. Фото: Виктория МИНАЕВА

Сервис бронирования отелей МТС Travel экосистемы МТС проанализировал поездки за границу на длинных майских выходных. Количество россиян, отправившихся в страны дальнего зарубежья, выросло вдвое, а турпоток в страны ближнего зарубежья сократился на 7% год к году. Аналогичная тенденция наблюдается и в Приморском крае.

Значительный прирост турпотока из Приморья пришелся на азиатские страны. Лидером прироста стал Таиланд – его посетило в 50 раз больше путешественников из России, чем в прошлом году. Это связано с появлением прямых рейсов на Пхукет и в Паттайю, в том числе, из Владивостока, а также ослаблением ковидных ограничений. На втором месте по приросту количества российских туристов Индия – ее посетило в шесть раз больше россиян, на третьем Китай с приростом в четыре раза.

Согласно данным МТС Travel, самыми популярными зарубежными странами у россиян стали Беларусь (27% от всех абонентов, путешествующих за рубеж), Турция (17%) и Казахстан (13%). В прошлом году второе место среди зарубежных стран занимал Казахстан с долей 17%, а третье – Абхазия (10%).

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион с 29 апреля 2023 и вернувшиеся обратно до 9 мая 2023 года включительно, а также покинувшие домашний регион с 30 апреля 2022 года и вернувшиеся обратно до 10 мая 2022 года включительно. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.

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