Во Владивостоке фуникулер прекратит свою работу на месяц

Профилактические работы продлятся до 30 июня. Фото: Администрация Владивостока

В первый день лета фуникулер во Владивостоке будет закрыт. Как рассказали в пресс-службе администрации города, связано это с плановыми профилактическими работами и техническим освидетельствованием. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители мэрии, работы продлятся с 1 по 30 июня. В течение месяца будет проведено обслуживание всех элементов фуникулера: силового оборудования, вагонов, двигателя, механизмов, рельсов, троса.

Планируется, что 1 июля, когда закончатся испытания всех систем, фуникулер вновь заработает.

Напомним, что в субботу, 20 мая, во Владивостоке пройдет акция «Ночь музеев» (0+). Из-за мероприятия с 20 мая с 7:00 до 21 мая 2:00 будут перекрыты некоторые дороги. Какие улицы затронут ограничения, а также всю программу можно прочитать в нашем отдельном материале.

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