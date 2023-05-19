Прокуратура Владивостока пытается добиться выделения квартиры для матери и ее дочери-инвалида

Девочка страдает тяжелой формой хронического заболевания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прокуратуру Владивостока обратилась за помощью мать 13-летней девочки с особенностями здоровья. Женщина пытается с 2016 года добиться отдельного жилья для ее ребенка, где она могла бы ухаживать за ней, а пока им приходится ютиться в одной квартире с собственниками. Специалисты провели проверку соблюдения жилищных прав семьи. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Девочка страдает тяжелой формой хронического заболевания, таким детям полагается определенная жилплощадь. Ребенок нуждается в уходе и опеке со стороны взрослого члена семьи и подлежит обеспечению благоустроенным жилым помещением вне очереди, с учетом проживания с ней законного представителя.

– В 2016 году ребенок-инвалид и ее мать приняты на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, однако до настоящего времени их право не реализовано, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Прокурор приморской столицы обратился с исковым заявлением в районный суд города, в котором попросил администрацию Владивостока предоставить семье помещение не менее 36 квадратных метров. Исполнение решения суда после его вступления в законную силу находится на контроле в прокуратуре.

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