Лучший хоккейный болельщик живет во Владивостоке, а лучший вратарь играет за «Адмирал»

Михаил Ермаков. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Континентальная хоккейная лига озвучила результаты конкурса на лучшего болельщика и озвучила достижения команд и спортсменов. Приморье отличилось на славу. Самым преданным фанатом этого вида спорта стал житель Владивостока, командор яхт-клуба «Семь Футов» Михаил Ермаков. А звание лучшего вратаря досталось голкиперу «Адмирала» Никите Серебрякову, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Расскажем чуть подробнее о нашем спортсмене. Прошлый сезон стал взлетным для его карьеры, ведь он добился второго коэффициента надежности среди всех вратарей (1,79), и был вне конкуренции по проценту отраженных бросков (94,4 %). Фанаты «Адмирала» знали, если Серебряков стоит на воротах, соперникам придется не сладко. «Моряка» дважды признали лучшим вратарем недели, а ноябрь и вовсе «стал его месяцем». Также его дважды оценили в первом и втором раундах розыгрыша кубка Гагарина.

Оказывается. За любовь к хоккею тоже можно получить награду. Самый преданный фанат «Адмирала» Михаил Ермаков получил годовой абонемент на следующий сезон КХЛ, а также атрибутику любимой команды с собственной фамилией и номером. Еще в 2013-м, когда только-только объявили, что в Приморье появится профессиональная хоккейная команда, Михаил Ильич принимал активное участие в голосовании за название будущих «моряков».

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