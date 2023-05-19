«Пора спасать мир»: поступок приморца растрогал пользователей соцсетей

Приморца благодарят в комментариях. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птенцы без матери оказались на оживленной трассе в Уссурийске – к счастью, им помог неравнодушный мужчина. Приморец с добрым сердцем помог утятам преодолеть препятствие – бордюр, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Свои старания залезть на поребрик птицы сопровождали криком, пройти мимо было просто невозможно.

– Пора спасать мир, – сказал за кадром еще не установленный герой.

Приморцы благодарят спасителя в комментариях.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о спасении кошки с дерева в Петропавловске-Камчатском. Там сотрудники МЧС оперативно прибыли на вызов, о котором просили местные детишки. Кошку они называли «черной пантерой». Любимицу детвору выручили с помощью автолестницы. Подробнее – в материале.

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