Наварился на 3,5 миллиона рублей: очередного чиновника в Приморье обвинили в мошенничестве

Мужчине грозит солидный срок, если его вину признают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении главы Крыловского сельского поселения по делу о мошенничестве и подделке документов. Чиновник пойдет под суд, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мужчина, по версии правоохранителей, с июля 2018 по декабрь 2022 года обратился к двум знакомым, попросив их зарегистрировать ИП. От имени товарищей он подал заявки в конкурс для найма подрядчика, который будет снабжать жителей Крыловского, Горненского и Хвищанского сельских поселений твердым топливом. Так заключил четыре договора – по сниженным ценам. Ну а схема аферы простая. В органы местного самоуправления фигурант отдал поддельные документы об исполнении контрактов.

– [Обвиняемый] завладел денежными средствами, заблаговременно обеспечив доступ к банковским картам, оформленным на подставных исполнителей. Ущерб в результате преступной деятельности превысил 3,5 миллиона рублей, который обвиняемый возместил в ходе предварительного расследования по делу, – заключили в прокуратуре.

Напомним, ранее по делу о земельных махинациях был заочно арестован мэр Большого Камня Рустям Абушаев.

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