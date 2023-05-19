В районе фермы на Камчатке охотоведы подстрелили двух медведей-пестунов

Жителей просят соблюдать осторожность при выходе в лес. Фото: принтскрин видео.

На Камчатке подстрелили двух медведей, который подошли близко к людям. Как рассказал охотовед Владимир Шаблий в своем telegram-канале, пестунов обнаружили в районе одной из ферм. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По словам охотоведа, особую осторожность при выходе в лес стоит соблюдать жителям Чапаевки, Радыгина и поселка МТФ, так как поблизости все еще бродит третий медведь, поиски которого до сих пор ведутся.

– Может их как-то организованно подкармливать по весне, чем ждать трагедии и потом объявлять охоту? Дикое, здоровенное животное просто жрать хочет, – пишут обеспокоенные камчатцы.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что на ферму в поселке Чапаевка медведь подрал около 20 овец.

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