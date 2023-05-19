Покрывала подругу-террористку: в Приморье осудили студентку

Студентка знала об уголовной ответственности за это. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский краевой суд рассмотрел апелляцию первокурсницы, которую осудили по статье 205.6 УК РФ. Приговор оставили без изменений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Суд установил, что осенью 2022 года Валерия (имя изменено) узнала, что подруга оставила комментарий с призывом к терроризму. Она не сообщила об этом в правоохранительные органы, хотя знала, что должна была. Кроме того, она в следственном отделе, во время допроса, была предупреждена об уголовной ответственности за это. Но все равно не сообщила о преступлении подруги.

На судебном заседании она признала вину в полном объеме и раскаялась. Ей назначили штраф 45 тысяч рублей.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу и попросила отменить судебное решение и освобождении девушки от уголовной ответственности. Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила приговор без изменений.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что губернатор Приморья рассказал о мероприятиях по профилактике терроризма.

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