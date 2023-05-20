Машины вылетели с трассы, работают медики: страшное ДТП случилось на приморской дороге

Авария произошла утром 20 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось субботним утром, 20 мая, за Уссурийским городским округом. Видео с аварией опубликовали в Telegram-канале «Марк Чернослив». По информации от очевидца, между селами Новоникольск и Галенки столкнулись машины, предположительно, «лоб в лоб». На месте работают сотрудники полиции, бригада медиков, а также пожарные, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Авария произошла около 9 часов утра. Что именно произошло, в настоящее время неясно, однако «КП» обратилась в краевое УМВД за комментарием. Однако на кадрах можно заметить, что два автомобиля вылетели с трассы, а по дороге разбросаны отдельные части машин. Судя по всему, транспортные средства получили значительные повреждения.

Одному из участников ДТП врачи прямо на месте оказывают медицинскую помощь, не исключено, что это реанимационные действия, однако поспешных выводов делать не будем – дождемся официального ответа правоохранителей.

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