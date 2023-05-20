Трое погибли сразу, четвертый – на руках медиков: появились подробности серьезной аварии в Приморье

Машины столкнулись лоб в лоб.

Появились подробности серьезной аварии между сел Новоникольск и Галенками, произошедшей утром в субботу, 20 мая. На место ДТП сразу же выехали медики, полицейские и пожарные. Согласно информации от уссурийского МВД, в происшествии погибли четверо мужчин, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло на 21 километре дороги Уссурийск – Пограничный. По предварительным данным, 27-летний водитель Toyota Kia ехал по мокрому асфальту, когда решился на обгон, пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась лоб в лоб с автомобилем Toyota Camri, мчавшейся из Новоникольска в сторону села Степное.

Удар был такой силы, что транспортные средства вылетели с дороги в кювет. На трассе остались лишь маленькие оторванные детали машин.

Молодой водитель и его двое пассажиров погибли сразу. Возраст мужчин, сидевших в салоне «Киа», пока неизвестен.

Прибывшие на место медики пытались спасти 55-летнего водителя «Камри», однако безуспешно – травмы оказались не совместимы с жизнью.

– Обращаясь к вам, хочется в очередной раз напомнить о строгом соблюдении ПДД. Посмотреть и показать с места ДТП, в каком виде транспортные средства, к чему приводит нарушение правил дорожного движения. По-другому, как безалаберность, это не назовешь, – обратился с эмоциональной речью к водителям сотрудник ГИБДД, прибывший на место аварии. – Подумайте о своем здоровье, прежде чем нарушать, о здоровье своих близких. О жизни близких. О жизни других участников дорожного движения.

На втором видео, опубликованном полицией, видно, что одна из машин раскурочена полностью, детали обоих авто раскидало не только по дороге, часть из них улетела далеко в поле, находящееся на приличном расстоянии от места аварии.

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