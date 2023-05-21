В центре Владивостока появится сквер в честь знаменитой жительницы города

Анна Чулкова - автор известных во всей России конфет «Птичье молоко». Фото: Администрация Владивостока

Новый сквер появится в центре Владивостока в районе автобусной остановки «Краевая больница». Место будет носить название в честь Анны Чулковой – почетной жительницы столицы Приморского края и создательницы известных во всей стране конфет «Птичье молоко», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Работы уже начались. Киоски, которые признали самовольными постройками снесут. Еще две торговые точки собственники уберут добровольно в рамках заключенных договоренностей. Новое место отдыха для гостей и жителей города станет совместным проектом администрации и фабрики «Приморский кондитер», где работала Анна Чулкова с 1940 года.

Напомним, почетной жительницы города не стало в апреле 2020 года, она ушла на 87-ом году жизни. За свою долгую жизнь Анна Федеровна удостоена и многих других правительственных наград - Два Ордена Ленина, Орден Октябрьской революции. Она стала лауреатом Государственной премии, а в 1986 ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

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