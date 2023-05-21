22 мая во Владивостоке стартуют очередные отключения холодной воды

Воды не будет с 9:00 часов утра до 19:00 часов вечера. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новая рабочая неделя для гостей и жителей Владивостока начнется с отключений холодной воды. 22 мая холодного водоснабжения не будет на 20-ти адресах из-за аварийных работ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примводоканал.

Воды не будет с 9:00 часов утра до 19:00 часов вечера. Это затронет следующие адреса: Вострецова 1-36б; Волховская 4-29; Гамарника 3-26а; Героев Варяга 12; Днепровская 1-18; Завойко 1-10; Иртышская 5-38; Ильичева 2-40; Корнилова3-15; Кубанская 14, 16; Колесника 4-11; Невская 1-41б; Нахимовская 1-6; Проспект 100-Летия Владивостока 1-58; Печорская 6-12; Постышева 3-31; Уральская 6, 8; Фирсова 1-8б; Южно-Уральская 4-31.

Напомним, во Владивостоке из-за масштабного ремонта электросетей без горячего водоснабжения остались тысячи жителей и гостей города. Многим придется потерпеть до осени, а точнее до октября. специалисты планируют заменить 24 километра трубопроводов в рамках масштабного ремонта сетей отопления и горячего водоснабжения. В план работ вошли участки, где чаще все происходили аварийные ситуации. Ранее «Комсомолка» опубликовывала список всех адресов и даты окончания работ.

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