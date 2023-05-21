Жительница Находки предложила своему сводному брату пожить в квартире ее мужчины и очень пожалела об этом

Пострадавшая не ожидала такой благодарности за гостеприимство. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Находке сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 125 тысяч рублей 41-летнего мужчину. Он оказался сводным братом, написавшей заявление женщины. Его пригласили пожить в квартиру, пока сожитель пострадавшей уехал в командировку. В ответ на гостеприимство их обокрали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД Приморского края.

По словам заявительницы, спустя некоторое время она пришла в квартиру и увидела, что пропали ноутбук, телефон и смарт-часы. Сводный брат не признавал своей вины до тех пор, пока сотрудники правоохранительных органов не доставили его в отделение полиции. Выяснилось, что мужчина был ранее судим. Он рассказал, что все продал, так как ему нужны были деньги.

Следователем возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Расследование продолжается.

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