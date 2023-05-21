В Нахимовском училище Владивостока прозвенел последний звонок для выпускников

Во Владивостоке прошел памятный пятый выпуск кадетов Нахимовского военно-морского училища. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Последний звонок прозвучал для выпускников филиала Нахимовского училища 20 мая. Это уже юбилейный, пятый выпуск. Поздравить кадетов собрались их педагоги, наставники, друзья и родные, а также мэр Константин Шестаков.

Парни обучались плечом к плечу семь лет, впереди их ждут экзамены, поступления в вузы и взрослая жизнь. Для того, чтобы у них все получилось, младшие нахимовцы дружно вручили выпускникам пятаки на удачу.

– На вас, нахимовцы, возложены большие надежды, ведь именно от вас зависит будущее нашего города, региона и страны. Желаю успешно сдать экзамены, поступить в военно-морские вузы и честно служить Родине. Помните, что «у моряка нет трудного и легкого пути, есть только один путь – славный, – выступил с торжественной речью глава города.

Затем, согласно давней традиции, перед строем вынесли корабельную рынду (судовой колокол), в которую воспитанник пятого класса и выпускник «отбили» последний звонок.

А 21 мая Тихоокеанский флот отмечает 292-ю годовщину со дня основания. По традиции для моряков этот день начался с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах обеспечения Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморском крае.

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