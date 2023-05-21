Мэр Владивостока и губернатор Приморского края поздравили моряков Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот продолжает с гордостью нести Андреевский флаг. Фото: Андрей Михайлов

К поздравлению моряков Тихоокеанского флота присоединились губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков. В 2023 году флот отмечает 292-ю годовщину со дня основания, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Самое мощное оружие Тихоокеанского флота – это мужество и отвага наших воинов. И сегодня у них праздник. За почти трехвековую историю флота мы знаем тысячи примеров героизма офицеров и матросов. И сегодня тихоокеанцы – лучшие на самых сложных участках спецоперации. О силе духа дальневосточников известно далеко от родных берегов. Гордимся нашими моряками, верим в них и ждем с победой! – выразил теплые поздравления Олег Кожемяко.

Глава города отметил, что Тихоокеанский флот продолжает с гордостью нести Андреевский флаг, являясь крепким щитом в обеспечении безопасности нашей земли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

– Мы искренне гордимся нашими земляками, которые несут боевую вахту на кораблях, подводных лодках, побережье и пехоте. В этот день от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, больших побед и свершений, как на службе, так и на жизненных фронтах. Пусть вам во всем и всегда сопутствует удача и благополучие. С праздником!

Напомним, этот праздник был установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ Феликса Громова от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности». Свою историю флот ведет от Охотской флотилии, которая была создана для защиты дальневосточных территорий Российской империи, ее морских путей и промыслов еще 21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 года.

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