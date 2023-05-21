На севере Камчатки нашли двух пропавших оленеводов

Поиски завершились. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двух потерявшихся оленеводов нашли на севере Камчатского края. 20 мая мужчины вышли из пункта базирования в Пенжинском районе и пропали, их удалось отыскать, подключив вертолет МИ-8, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Поисковая операция проводилась совместно с ГУП «ПО Камчатоленпром». Спасатели обнаружили оленеводов в тундре. Как выяснилось, из-за поднятия уровня воды, мужчины не смогли перейти реку и задержались. Специалисты доставили им необходимые припасы, в помощи оленеводы не нуждались.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как на Камчатке нашли пропавших на Корякском перевале троих снегоходчиков. Оказалось, что у «железных коней», на которых передвигались любители туризма, закончилось топливо. Между тем искали пропавших снегоходчиков десятки людей, среди которых спасатели поисково-спасательных отрядов краевого управления МЧС России, КГКУ «ЦОД», личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России и, конечно же, неравнодушные волонтеры.

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