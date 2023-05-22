В Приморье количество пострадавших от укусов клещей увеличилось почти до двух тысяч человек

Специалисты проверили 1351 клеща. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным приморского министерства здравоохранения, в Приморье с начала сезона активности клещей в больницы обратились 1978 жителей края. Медики рекомендуют перед посещением леса пользоваться репеллентами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, количество пострадавших от укусов паразитов в этом году на 12,7% выше уровня среднего многолетнего показателя и на 9,2% выше показателя прошлый год. Экспресс-диагностику сделали 1351 клещу, антиген вируса энцефалита обнаружен в шести исследованиях.

Представители ведомства добавили, что в этом году на 1052 объектах края планируют провести акарицидную обработку. Медики просят жителей и гостей Приморья во время работы на даче и посещения лесов надевать вещи, которые закрывают кожу, а затем осматриваться на наличие клещей.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, куда можно сдать найденного на теле паразита для проверки.

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